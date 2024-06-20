Екатеринбуржцы ленятся ходить за продуктами в магазин

Екатеринбург оказался в топ-10 российских городов, жители которых чаще всего используют доставку продуктов из магазинов. Уральская столица оказалась на седьмом месте по этому показателю. Причем больше четверти – примерно 28% – тех, кто делает заказы продуктов на дом, это люди старше 55 лет. Показатели старшей аудитории растут после пандемии 2020 года, выяснили аналитики Big Data МТС.

«Поколение в возрасте 45-54 также стали активнее пользоваться сервисами доставки продуктов. Их доля выросла на 5 пунктов и составляет 17,5%. Также значительную долю на рынке занимает возрастная группа 35-44 лет – 22%. Доля несовершеннолетних пользователей, напротив, сократилась на 3 пункта по сравнению с прошлым годом, а среди других возрастных категорий значительных изменений не наблюдается», – уточнили авторы исследования.

Екатеринбург, Елена Сычева

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