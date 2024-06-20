На Урале резко подорожал картофель

В Свердловской области за неделю резко вырос в цене картофель.

Как сообщает Свердловскстат, цена на корнеплоды подскочила сразу на 20% и составляет теперь в среднем 48,2 рубля за килограмм. На 5% дороже за неделю стал лук – 47,5 рубля, на 3,7% – огурцы (114,3 рубля), на 2,5% – морковь (70,5 рубля).

Одновременно на 1-5% снизилась цена на капусту (39 рублей за кило), свеклу (81,3 рубля), бананы (166,3 рубля).

Цены на мясные и молочные продукты за неделю практически не изменились.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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