Дожди в Екатеринбурге будут идти целый месяц

Дожди, которые начались сегодня в Екатеринбурге и области, могут затянуться на целый месяц. Во всяком случае, именно такой прогноз дает портал Gismeteo.ru . По его данным, ближайший день без дождя ожидается 26 июня, а следующий за ним – только 17 июля.

Как уже сообщал «Новый День», ранее главный синоптик региона Галина Шепоренко рассказала, что в целом июнь в области может быть несколько теплее климатической нормы с достаточным количеством осадков. Июль ожидается обычным, средняя температура месяца будет около или чуть выше нормы (+18°), количество осадков прогнозируется умеренным. Август также будет близок к климатической норме, однако синоптики ожидают избыточное выпадение осадков в последнем летнем месяце, что может повлиять на уборку урожая.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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