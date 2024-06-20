Сегодня день летнего солнцестояния

Сегодня, 20 июня, наступил самый длинный световой день в 2024 году. Солнце будет находиться над горизонтом в течение 17 часов 50 минут. Уже завтра день пойдет на убыль. Обычно летнее солнцестояние выпадает на 21 июня, но в високосные годы астрономическое явление смещается на другую дату.

В культуре многих народов день летнего солнцестояния считался особым. Славяне отмечали праздник Ивана Купала как точку наивысшего расцвета природы. В народе было принято плести венки и прыгать через костер, а также собирать целебные травы, коренья и ягоды. От кельтов пришла традиция поджигать колеса и пускать их с обрыва в воду, а еще – искать в лесу цветок папоротника, который принесет богатство или исполнение желаний.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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