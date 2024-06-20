Самокатчик сбил девятилетнего ребенка

В Екатеринбурге очередной инцидент с арендными самокатами – на улице Щербакова был сбит девятилетний мальчик. У ребенка травма головы, он госпитализирован. Степень тяжести причиненного вреда устанавливают медики.

Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области, по поручению руководства следственного управления, проводит процессуальную проверку.

Екатеринбург, Елена Сычева

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