Проверено, все работает: экологические лаборатории ЕВРАЗ НТМК прошли проверку

Экологические лаборатории управления охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК прошли обязательную инспекторскую проверку в национальной системе аккредитации. По заключению контролирующих органов, лаборатории полностью соответствуют ГОСТ ИСО/МЭК 17025 «Общие требования к компетентности испытательных лабораторий». Они с высокой точностью контролируют эффективность пылегазоочистного оборудования в цехах и подразделениях комбината, следят за соответствием нормативам выбросов в воздушный бассейн, отслеживают качество питьевых, природных, технологических и сточных вод предприятия.

Специалисты подтвердили компетентность по 101 методике исследований и получили разрешение на использование 13 новых. Для этого они выполнили девять контрольных заданий: четыре записали на камеру и отправили в Национальный институт аккредитации, еще пять испытаний проходили в прямом эфире под наблюдением экспертов.

Согласно заключению аудиторов, лаборатории полностью соответствуют ГОСТ ИСО/МЭК 17025 «Общие требования к компетентности испытательных лабораторий». Эксперты отметили высокий уровень квалификации персонала, соблюдение сотрудниками всех норм техники безопасности, точность проводимых исследований, а также оснащение современными техническими средствами.

«ЕВРАЗ последовательно реализует экологические проекты и мероприятия по ключевым направлениям: воздуху, воде, отходам. Современные технологии, направленные на экологичность и эффективность, внедряются как на производстве, так и в процессе контроля за состоянием окружающей среды. Успешно пройденная аккредитация подтверждает высокую точность результатов исследований наших лабораторий, профессионализм и компетентность специалистов», – отмечает директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев.

Напомним, что за последние три года ЕВРАЗ НТМК закупил более 20 видов оборудования для замеров – хроматограф, роторный испаритель, портативные кислородомеры, рH-метры, а также культиваторы для выращивания водорослей, пробоотборные трубки, климатические комплексы, различные виды аспираторов воздуха. На эти цели компания направила около 10 миллионов рублей.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube