Екатеринбуржца оштрафовали за провоз медведя на крыше автомобиля

20-летнего жителя Екатеринбурга оштрафовали за то, что он возил на своем автомобиле медведя. Правда, не настоящего, а ростовую куклу.

Как сообщили в городской ГАИ, 15 июня в интернете появилась видеозапись, на которой водитель «ВАЗ-21134» проезжает по улице Мира с ростовой куклой медведя на крыше. При этом водитель был не пристегнут, а окна машины затонированы. Его личность установили и пригласили его в Госавтоинспекцию.

Водитель пояснил, что он живет в Екатеринбурге, учится в колледже, в выходной день катался по городу с друзьями. Возле главного здания УрФУ к ним подошла ростовая кукла – медведь и попросила сфотографироваться для поднятия настроения. После этого молодые люди решили для развлечения прокатить ростовую куклу на крыше автомашины.

На водителя составили 5 административных материалов: по ст. 12.6 КоАП РФ – «Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности», по ч.2 ст.12.23 КоАП РФ «Перевозка людей вне кабины», по ч.3.прим 1 ст.12.5 КоАП РФ «Управление ТС, на котором светопропускание стекол не соответствует требованиям тех.регламента», по ч.1.ст.12.5 КоАП РФ 2 материала «Управление ТС при наличии неисправности».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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