Дацюк стал претендентом на место в Зале хоккейной славы

Российский хоккеист Павел Дацюк назван одним из главных претендентов на место в Зале хоккейной славы в Торонто. Об этом пишет издание The Athletic. Решение принимает жюри, состоящее из спортивных журналистов, менеджеров и тех, кто ранее попал в Зал славы. Попасть в него можно только в течение трех лет с момента завершения спортивной карьеры.

В Зале славы в основном канадские хоккеисты, но есть и россияне – в 1989 году в него был включен Владислав Третьяк, в 2001 – Вячеслав Фетисов, в 2005 – Валерий Харламов, в 2008 – Игорь Ларионов, в 2012 – Павел Буре, в 2015 – Сергей Федоров, в 2016 – Сергей Макаров.

Павел Дацюк уже является одним из самых титулованных и результативных российских хоккеистов. Он входит в т.н. Тройной золотой клуб, будучи обладателем Кубка Стэнли, обладателем золотых медалей Олимпиады и Чемпионата мира. Кроме того, он единственный хоккеист в мире, кто ко всем этим наградам выигрывал Кубок Гагарина. В январе 2017 года Дацюка включили в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.

Екатеринбург, Елена Сычева

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