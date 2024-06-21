Антимонопольщики выявили картельный сговор в гособоронзаказе

Арбитражный суд Уральского округа признал законным решение Свердловского УФАС России в отношении ООО «Актив+», ООО «Уралторгсервис» и ООО «ТК «Тоболтранс».

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, компании договорились удерживать цены на торгах на поставку продуктов питания в рамках государственного оборонного заказа для нужд учреждений в Северо-Кавказском, Южном федеральных округах, Курганской и Новосибирской областях.

Результатом сговора стало ограничение конкуренции в 9 закупочных процедурах. Согласованные действия позволили компаниям заключать договоры либо без снижения цен, либо с несущественным снижением. Сумма дохода, полученного в результате соглашений, составила 64,8 млн. руб.

За заключение картельных соглашений на компании наложены оборотные штрафы в размере 16,6 млн. руб. В органы внутренних дел направлены материалы с заявлением о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 178 Уголовного Кодекса Российской Федерации – ограничение конкуренции с причинением крупного ущерба гражданам, организациям или государству либо извлечением дохода в крупном размере.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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