В Екатеринбургском зоопарке празднует свой юбилей экзотическая обезьяна-капуцин

Белоплечий капуцин Бирюза из Екатеринбургского зоопарка отмечает сегодня свое 35-летие.

Как поделились в пресс-службе зоопарка, 25 лет назад она приехала в уральскую столицу из Петербурга. Сотрудники зоопарка смогли уже отметить несколько отличительных качеств Бирюзы: ответственность, ворчливость, заботливость. В рацион капуцина входят морковь, капуста, зелень, веники, яйца, саранча. Также сотрудники порой балуют обезьянку чаем с шиповником и компотами.

«Она альфа-самка, и характер имеет соответствующий – волевой. К еде всегда подходит первой – на правах главной. Как всякая дама, она может вести себя согласно настроению – мило общаться или напротив – не подпускать никого к себе. Она немного ворчлива, как бывают бабушки, и очень ответственна, как руководитель – всегда наблюдает за происходящим и первая подает сигнал тревоги, в случае, если считает, что приближается опасность. Истинным ее увлечением является воспитание молодежи. Часто можно увидеть, как она обучает детенышей бытовым премудростям», – отметили в пресс-службе зоопарка.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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