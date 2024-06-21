В Екатеринбурге открылся ярмарочный сезон

С сегодняшнего дня в Екатеринбурге открываются несколько сезонных сельскохозяйственных ярмарок, которые будут действовать до 15 октября.

Перечень мест для торговых рядов утвердил и.о. главы города Игорь Сутягин. Ярмарки откроются по следующим адресам: бульвар Архитектора Малахова; парк Камвольного комбината; сквер имени Авета Тертеряна; Тбилисский бульвар; городской пляж на ул. Кирова; парк имени Чкалова; проспект Академика Сахарова 29/4.

Ярмарки будут работать с 11:00 до 21:00.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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