Вокзал в Верхней Салде преобразили «под старину»

Здание для пассажиров и платформу в Верхней Салде оформили в историческом стиле конца ХIX – начала XX века. Теперь станцию украшают металлическое ажурное ограждение и уличные фонари «под старину».

Также на вокзале заменили кровлю, дверные и оконные блоки, а сами окна украсили наличниками. Пассажирскую платформу удлинили до 130 метров и расширили. Кроме того, уложили качественную гранитную плитку, сделали пешеходные дорожки и газоны, сходы к зданию вокзала, оборудовали пандусы.

«Следующим этапом предусмотрено обновление всех инженерных систем здания – вентиляции, освещения, теплоснабжения и канализации, ремонт санитарной комнаты и других помещений. В залах ожидания появятся удобные сидения с розетками для подзарядки мобильных устройств. Для ориентирования слабовидящих пассажиров будет нанесена контрастная разметка, размещены мнемосхемы и тактильные таблички со шрифтом Брайля», – отметили в СвЖД. Работы планируют завершить в 2025 году.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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