На Урал привезли почти 20 тонн зараженных нектаринов

В Свердловскую область из Китая привезли 19,7 тонн зараженных нектаринов. В них были найдены вредители – живые личинки восточной плодожорки.

Как рассказали в пресс-службе Россельхознадзора, владельцам партии было выписано предостережение о том, что такие фрукты не должны поступить на прилавки. «Собственник принял решение о проведении карантинного фитосанитарного обеззараживания», – отметили в ведомстве.

До окончания обеззараживания партия находится под контролем Россельхознадзора. Продукцию пустят в оборот после дополнительных лабораторных исследований.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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