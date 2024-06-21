В Т Плюс прошел конкурс профмастерства оперативного персонала «Лучший оператор котельной»

В Т Плюс состоялся конкурс профессионального мастерства оперативного персонала «Лучший оператор котельной».

Площадкой для мероприятия стала Ново-Свердловская ТЭЦ в Екатеринбурге. 18 участников из 13 филиалов – Самарского, Нижегородского, Пензенского, Кировского, Пермского, Саратовского, Мордовского, Удмуртского, Владимирского, Оренбургского, Свердловского филиалов, республик Коми, Марий Эл и Чувашии – прошли конкурс в семь этапов.

В частности, энергетики демонстрировали знания нормативно-технической документации и АСУ ТП, оказывали первую помощь, устраняли возгорание оборудования, подтверждали знания конструкций водогрейных котлов, решали кейс, соревновались на тренажерах.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО Т Плюс, от операторов котельных во многом зависит надежное теплоснабжение жителей городов и поселков: они регулируют работу оборудования водогрейных котлов, контролируют подачу и горение топлива, следят за режимами ГВС.

По итогам конкурса победителем в номинации «Водогрейные котельные с мощностью котлов до 50 Гкал/час» стала оператор котельной 4 разряда Пермского филиала Венера Фотеева. В номинации «Водогрейные котельные с мощностью котлов свыше 50 Гкал/час» – оператор котельной 4 разряда Свердловского филиала Евгений Колякин.

Екатеринбург, Елена Васильева

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