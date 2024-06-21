В Минобороны решат проблему зарплат внештатников на СВО

Бойцы, не занимающие штатных должностей в воинских частях, зачастую получают зарплату меньше, чем их сослуживцы, хотя точно так же рискуют жизнью. Решить эту задачу можно только на уровне руководства минобороны. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Максим Иванов.

Он пояснил, что в каждой части есть определенное количество вакантных должностей. Например, сколько-то пулеметчиков, сколько-то артиллеристов и один повар. И только они могут в соответствии со штатным расписанием получать ряд надбавок и премий, которые в сумме составляют существенную часть денежного довольствия. «Вроде схема рабочая. Вместе с тем жизнь, как обычно, оказывается сложнее. Для восполнения выбывших (раненые, пропавшие без вести) в в/ч прибывают новые контрактники. Но зачастую их не вводят в штат. Потому что все штатные единицы заняты: раненых и пропавших не увольняют. В итоге, вновь прибывшие воюют наравне со всеми, но денежного довольствия получают меньше», – отметил депутат.

Это происходит потому, что начисление денежного довольствия идет централизованно через программу «Алушта». В программе четко прописано количество вакантных должностей в каждой в/ч, и у командира нет технической возможности и полномочий начислять находящимуся за штатом бойцу надбавку или выписать премию.

«Очевидно, проблема системная, решить ее можно только на уровне руководства военного ведомства. Проинформировал Министра обороны. Решение последует и порядком затянувшаяся проблема внештатников на СВО будет решена», – написал Максим Иванов в своем телеграмм-канале.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube