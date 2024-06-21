В прошедшем отопительном сезоне число коммунальных аварий возросло на 22%

Отопительный сезон 2023/2024 годов в Свердловской области прошел в целом организованно, без чрезвычайных происшествий. Однако количество коммунальных аварий на сетях все-таки увеличилось на 22,2% по сравнению с предыдущим годом.

Всего с 11октября 2023 года по 14 апреля 2024 года в Свердловской области зафиксировано 985 аварий в сфере ЖКХ, в том числе продолжительностью более суток – 66 (год назад – 806 и 39). При этом на теплосетях было зафиксировано 314 нарушений, свыше суток – 9 (год назад – 273/3), на водопроводе – 267, свыше суток – 54 (247/25), на канализации – 0, на электросетях – 388, свыше суток – 2 (298/7), на газовых сетях – 16,свыше суток – 1(10/4).

Основными причинами эксперты называют нестабильную температуру воздуха при позднем установлении снежного покрова, сильные морозы зимой, сильный износ основных фондов, повышение стоимости материалов и выполнения работ. Об этом сообщается в распоряжении областного правительства об итогах отопительного сезона.

Уже подготовлен план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2024/2025. Жилой фонд и коммунальные сети должны быть полностью готовы к зиме к 16сентября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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