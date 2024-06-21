В Екатеринбурге отложили выставку на Мемориале жертв политических репрессий по «техническим причинам»

Музей истории Екатеринбурга отложил открытие выставки артефактов, найденных в окрестностях Мемориала жертв политических репрессий на 12-м километре Московского тракта. Проект планировали запустить 22 июня – в День памяти и скорби.

«По техническим причинам открытие выставки «Зона особого назначения «12 километр». Проявление» на Мемориале жертвам политических репрессий откладывается на неопределённый срок. О дате и времени открытия проекта сообщим дополнительно. Приносим извинения за доставленные неудобства», – говорится в сообщении музея.

Ранее анонсировалось, что выставка расскажет об археологических исследованиях, которые проходили на 12 километре Московского тракта в период с 2017 по 2022 год. Музей собирался показать артефакты, найденные во время поисковых работ, и представить статистические данные. Научным сотрудникам МИЕ удалось выяснить подробности о репрессированных Свердловска (половозрастной состав, национальную и профессиональную принадлежности) на основе материалов уголовных дел и личных документов из архивов нескольких ведомств.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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