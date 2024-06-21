В топ-100 лучших вузов вошли 5 университетов УрФО

Пять университетов из Уральского федерального округа вошли в рейтинг лучших вузов России RAEX-100 2024.

Самый высокий рейтинг у Уральского федерального университета – он занял 11-е место. На 49-й строке разместился Южно-Уральский государственный университет, на 51-м – Тюменский государственный университет. Тюменский индустриальный университет занял 83-е место. Закрывает топ-100 Уральский государственный медицинский университет.

Напомним, рейтинг лучших вузов России RAEX-100 публикуется ежегодно с 2012 года. При его составлении оцениваются качество образования в вузах, востребованность работодателями выпускников , уровень научно-исследовательской деятельности. Всего используется 43 показателя.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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