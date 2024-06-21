Шахматы, ножи, лапти и мебель: открылась ярмарка товаров из уральских колоний (ФОТО)

Сегодня в екатеринбургском Дворце молодежи открылась ярмарка, где представлены товары, сделанные в колониях Урала: здесь можно увидеть мебель, одежду, шахматы, корзинки и ножи и много другое.

Перед зданием разместили крупногабаритные изделия: скамейки, качели, мангалы и даже карету ручной работы. Внутри ярмарка заняла два этажа. На первом в основном представлены продукты питания, одежда и товары для дома. А на втором можно увидеть сувенирные и швейные изделия. Интерес у посетителей вызвали шахматы в виде различных фигурок и гравированные ножи, – передает корреспондент «Нового Дня».

«Выставка-ярмарка в Екатеринбурге проводится с 2010 года, с 2018 года для участия в выставке приглашают территориальные органы ФСИН России, входящие в состав Уральского федерального округа, а также из других регионов. В этом году в выставке примут участие представители Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей, Пермского края и Республики Башкортостан. Общая выставочная площадь составит 1500 квадратных метров», – отметили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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