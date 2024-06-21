На «Ночи музыки» выступит Олег Митяев

Хедлайнером бардовской сцены на фестиваль «Уральская ночь музыки» станет Олег Митяев.

Как сообщают организаторы, за бардовское направление будет отвечать площадка в технопарке Уральского педагогического университета. Ее хедлайнерами станут Олег Митяев, Константин Завалин и проект «Песни нашего века». А по соседству в здании бывшей церкви Марии Магдалины выступит Гнесинский ансамбль современной хоровой музыки Altro coro.

Напомним, Олег Митяев – народный артист России, известный российский бард. На Ural Music Night певец исполнит свои знаменитые хиты: «Она такая же москвичка, как была», «Изгиб гитары желтой...» и многие другие.

Константин Завалин – российский музыкант, сочинитель песен, бард. «В его песнях идут рядом глубина, ирония, интеллект и беспощадная панковская радость жизни. Умеет говорить просто о сложном», – пишут организаторы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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