российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 21 июня 2024, 15:46 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

На «Ночи музыки» выступит Олег Митяев

Фото из архива

Хедлайнером бардовской сцены на фестиваль «Уральская ночь музыки» станет Олег Митяев.

Как сообщают организаторы, за бардовское направление будет отвечать площадка в технопарке Уральского педагогического университета. Ее хедлайнерами станут Олег Митяев, Константин Завалин и проект «Песни нашего века». А по соседству в здании бывшей церкви Марии Магдалины выступит Гнесинский ансамбль современной хоровой музыки Altro coro.

Напомним, Олег Митяев – народный артист России, известный российский бард. На Ural Music Night певец исполнит свои знаменитые хиты: «Она такая же москвичка, как была», «Изгиб гитары желтой...» и многие другие.
Константин Завалин – российский музыкант, сочинитель песен, бард. «В его песнях идут рядом глубина, ирония, интеллект и беспощадная панковская радость жизни. Умеет говорить просто о сложном», – пишут организаторы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Культура, Общество, Россия,