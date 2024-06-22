В Екатеринбурге отменили сирены в День памяти и скорби

В Екатеринбурге сегодня не будут включать сирены в годовщину начала Великой Отечественной войны. Сигнал должен был прозвучать в 14:15 – эта традиция в День памяти и скорби появилась несколько лет назад.
«Сегодня сирены работать не будут. В память о жертвах Великой Отечественной войны в Екатеринбурге проходит множество других мероприятий», – сообщает близкий к городской администрации телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».
Добавим, что сегодня на территории Мемориала жертв политических репрессий на 12 километре Московского тракта пройдет гражданская панихида и возложение цветов. Также Екатеринбург присоединился к всероссийской акции «Свеча памяти».
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»