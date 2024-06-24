Под Екатеринбургом в ДТП пострадали бабушка и внук, дедушка погиб

В поселке Садовом под Екатеринбургом произошло ДТП, в котором погиб человек – 68-летний мужчина, который ехал со своей 65-летней женой и и шестилетним внуком. По предварительным данным, он отвлекся, и машина улетела в кювет, налетев на дерево. Водитель скончался на месте, его пассажиры с разными травмами доставлены в больницу. «Ребенок перевозился в детском удерживающем устройстве, соответствующем росту и весу, благодаря чему серьезных травм удалось избежать», – сообщили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Водительский стаж погибшего – почти 50 лет. За это время он привлекался к ответственности только 1 раз.

Екатеринбург, Елена Сычева

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