Больше половины уральцев сортируют мусор правильно

Больше половины уральцев сортируют мусор, причем делают это правильно, сообщили в пресс-службе Спецавтобазы, регоператора по обращению с отходами в Свердловской области. Специалисты изучили и проанализировали морфологический состав того, что выбрасывают люди в сетки для пластика и контейнеры для многофракционного сбора – оказалось, что 45,9% отходов в них составляют несортируемые. Чаще всего в контейнеры для сортированного мусора попадают земля, песок, ветки и камни (12,7%), пищевые отходы (10,6%), средства личной гигиены (4,3%) и строительные отходы (4,1%).

«Остальные несортируемые отходы – это пластик, металл, стекло и бумага, которые невозможно подготовить к переработке. Например, грязная и влажная макулатура составляет 1% – переработчики не будут утилизировать такой материал. Кроме того, крупную долю несортируемых отходов (3,7%) составляет пластик mix – это такие изделия, которые состоят из пластика разных маркировок: детские игрушки, бытовая утварь и так далее», – рассказал заместитель начальника МСК «Широкореченский» Дмитрий Альмухаметов.

В пресс-службе регоператора напомнили, что в баки для раздельного сбора нужно складывать пластик, бумагу, металл и стекло, а вот сетки предназначены только для ПЭТ-бутылок, полиэтиленовых пакетов и емкостей от бытовой химии (пластик с маркировкой 1, 2 и 4). «Прежде чем положить сортируемые отходы в специальные контейнеры, рекомендуем сполоснуть, высушить и сжать их. После все раздельно собранные отходы забирает отдельная спецтехника и увозит на мусоросортировочный комплекс, где они проходят необходимую доработку», – уточнили на предприятии.

Екатеринбург, Елена Сычева

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