В уральских храмах будут молиться о погибших в Севастополе и Дербенте

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений сообщил, что сегодня, в День Святого Духа, в уральских храмах прозвучат молитвы о погибших и раненных в Севастополе и Дербенте. Он призвал всех верующих присоединиться.

«Во всех уральских храмах будем молиться об упокоении протоиерея Николая Котельникова и всех убиенных в Севастополе и Дербенте. Молимся и о скорейшем исцелении раненых», – сообщил глава митрополии.

Напомним, накануне в результате атаки американскими ракетами ATACMS на Севастополь погибли пять человек, включая троих детей, полторы сотни были ранены. В Крыму сегодня день траура.

В Дагестане вчера вечером произошли перестрелки в Махачкале и Дербенте, боевики напали на православные храмы, а также на синагогу и пост дорожной полиции, убиты 25 человек, в республике объявлен трехдневный траур.

Екатеринбург, Елена Сычева

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