Боец «Архангела Михаила» нокаутировал соперника на турнире One Championship

Боец клуба «Архангел Михаил», чемпион лиги RCC Fair Fight Кямран Набати одержал победу над Сью Блэком на турнире One Friday Fight и получил контракт с ведущей азиатской лигой.

Бойцы уже встречались ранее – в феврале 2023 года на RCC. Тогда на 20-й секунде Сью Блэк улетел в глубокий нокаут после удара коленом. Спустя полтора года боец из Таиланда вышел на серию из шести побед и получил возможность взять реванш на родной арене. Сенсации не произошло: в конце второй минуты Набати вновь отправил Блэка в нокаут.

Это 21-я победа российского бойца в профессиональной карьере, рассказали в пресс-службе «Архангела Михаила». За этот поединок он получил бонус 10 тысяч долларов и долгосрочный контракт с One Championship. Теперь он будет выступать на номерных турнирах и в будущем сможет драться за титул чемпиона.

«Это был длинный путь, семь лет я шел к этому моменту, чтобы оказаться в One Championship. Сегодня я был готов на все три раунда, я даже не представлял, что все пройдет именно так. Я готовился, все отдал – я не мог понять, почему он получил контракт раньше меня», – сказал Кямран Набати сразу после победы.

Боец поблагодарил Екатеринбург, команду «Архангел Михаил» и главу лиги RCC Николая Клименко.

Екатеринбург, Елена Сычева

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