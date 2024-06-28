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Пятница, 28 июня 2024, 21:07 мск

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Боец «Архангела Михаила» нокаутировал соперника на турнире One Championship

Фото One Championship

Боец клуба «Архангел Михаил», чемпион лиги RCC Fair Fight Кямран Набати одержал победу над Сью Блэком на турнире One Friday Fight и получил контракт с ведущей азиатской лигой.

Бойцы уже встречались ранее – в феврале 2023 года на RCC. Тогда на 20-й секунде Сью Блэк улетел в глубокий нокаут после удара коленом. Спустя полтора года боец из Таиланда вышел на серию из шести побед и получил возможность взять реванш на родной арене. Сенсации не произошло: в конце второй минуты Набати вновь отправил Блэка в нокаут.

Это 21-я победа российского бойца в профессиональной карьере, рассказали в пресс-службе «Архангела Михаила». За этот поединок он получил бонус 10 тысяч долларов и долгосрочный контракт с One Championship. Теперь он будет выступать на номерных турнирах и в будущем сможет драться за титул чемпиона.

«Это был длинный путь, семь лет я шел к этому моменту, чтобы оказаться в One Championship. Сегодня я был готов на все три раунда, я даже не представлял, что все пройдет именно так. Я готовился, все отдал – я не мог понять, почему он получил контракт раньше меня», – сказал Кямран Набати сразу после победы.

Боец поблагодарил Екатеринбург, команду «Архангел Михаил» и главу лиги RCC Николая Клименко.

Екатеринбург, Елена Сычева

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