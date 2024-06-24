Екатеринбург закупит еще 50 троллейбусов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал покупку еще 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом на условиях софинансирования. По словам мэра, приобретенные ранее белорусские троллейбусы хорошо показали себя на улицах города.

«Поставщик электротранспорта определится по итогам конкурса, первые поставки начнутся уже в этом году. Вдобавок при выделении дополнительных средств закупим полсотни троллейбусов большой вместимости, работающих от контактной сети. Они будут курсировать на тех маршрутах, где нет острой необходимости использовать функцию автономного хода. В результате мы сможем обновить порядка 70% троллейбусного парка», – написал Орлов в своем телеграм-канале.

В 2022 году власти Екатеринбурга приобрели 51 троллейбус (50 машин поставила компания «Белкоммунаш»). На закупку электротранспорта город получил 1 миллиард рублей из федерального и областного бюджетов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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