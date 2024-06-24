В Нижнетуринском интернате подросток-инвалид скончался после обеда

Накануне в Нижнетуринском детском доме-интернате скончался 15-летний подросток-инвалид. Трагедия случилась около 15 часов дня, после приема пищи.

По информации областной прокуратуры, медсестры кормили детей обедом, после – отпустили их в свои палаты. Через час одна из медсестер обнаружила одного ребенка без признаков жизни, а на его кровати – следы рвоты.

Прокуратура ЗАТО г. Лесной организовала проверку. «Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. В том числе будет проверена своевременность вызова скорой медицинской помощи, оказание доврачебной помощи. Кроме того, будет проанализирована укомплектованность персоналом учреждения», – пояснили в пресс-службе ведомства.

Лесной, Дарья Деменева

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