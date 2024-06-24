На Среднем Урале третий год растет число кибермошенничеств

В Свердловской области за пять месяцев 2024 года зарегистрировано 2668 случаев мошенничества, совершенных с применением IT-технологий. Это на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года (2593 преступления) и на 38% больше, чем за пять месяцев 2022 года (1930 преступлений).

Такую статистику привел на пресс-конференции в ТАСС заместитель начальника управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Свердловской области Олег Русин.

«Я считаю, что нам удалось сдержать рост преступлений по кибермошенничеству. Более того, в Свердловской области на 4,7% снизилось число случаев краж денег с банковских счетов (847 преступлений с начала 2024 года). Если смотреть в целом по России, то рост преступлений кибермошенничества за указанный период составил 15-20%, а в некоторых регионах – до 40%», – сообщил полицейский.

В 2024 году телефонные мошенники продолжают использовать старые схемы обмана. Самая популярная – звонок от имени мобильного оператора. Звонивший уговаривает «абонента» продлить договор, после чего тому приходит шестизначный код по СМС, который «оператор» просит назвать. На самом деле мошенники взламывают аккаунт на «Госуслугах» и блокируют доступ. Затем человеку звонит уже вымышленный «сотрудник МВД» и сообщает, что пострадавший стал жертвой злоумышленников, мошенники оформили на него кредиты, и чтобы предотвратить их действия, необходимо все сбережения перевести на «безопасные счета». Так обманутый человек попадает на крючок и начинает действовать по указке мошенников.

Еще одна распространенная схема обмана: рассылка сообщений в мессенджерах от имени начальника. Мошенникам даже не нужно взламывать чужой аккаунт. Они создают профиль с именем и фотографией руководителя на недоступный телефонный номер, и затем с него присылают примерно такой текст: «В нашем предприятии/учреждении проводит проверку ФСБ. Выявлена утечка данных. Вам позвонит сотрудник спецслужбы, следуйте его указаниям». Далее подчиненному действительно звонит «сотрудник ФСБ» и начинает угрожать, требовать перевести деньги и прочее.

Мошенники часто орудуют и на многочисленных сервисах объявлений. С продавцом может связать «покупатель», который предлагает заплатить за товар денежным переводом, который нужно подтвердить кодом из СМС. В итоге у продавца списываются все деньги с карты. Другой способ обмана – мошенник присылает фишинговую ссылку, которая крадет банковские данные продавца.

«Кибермошенничества совершаются из-за рубежа, чаще всего из Украины. В этом случае мы не можем поймать злоумышленников, поэтому остается только профилактика. Не отвечайте на звонки с незнакомых номеров и прекращайте разговор, если речь зашла о финансовых операциях. Я считаю, что профилактические меры помогают. Даже когда мы, сотрудники МВД, звоним потерпевшим, нам не верят. Приходится в деталях рассказывать об уголовном деле, чтобы человек понял, что на самом деле говорит с полицейским», – резюмировал Олег Русин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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