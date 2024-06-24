В Чусовой гибнет рыба

В водах реки Чусовой в поселке Билимбай наблюдается мор рыбы. Свердловская природоохранная прокуратура организовала проверку.

Как сообщили в надзорном ведомстве, к проведению проверки привлекли специалистов Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, отдела государственного контроля, надзора охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области Нижнеобского территориального управления Росрыболовства.

В ходе проверки прокурор оценит соблюдение экологического законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Первоуральск, Елена Владимирова

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