В Чусовой гибнет рыба

В водах реки Чусовой в поселке Билимбай наблюдается мор рыбы. Свердловская природоохранная прокуратура организовала проверку.
Как сообщили в надзорном ведомстве, к проведению проверки привлекли специалистов Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, отдела государственного контроля, надзора охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области Нижнеобского территориального управления Росрыболовства.
В ходе проверки прокурор оценит соблюдение экологического законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Первоуральск, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»