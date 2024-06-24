На Урале во время экстрим-шоу горящий канат попал в толпу зрителей (ВИДЕО)

В Ревде на городском празднике случилось ЧП. Накануне, 23 июня, в парке у местного ДК проходило экстремальное велошоу. Во время исполнения трюка – прыжки велосипедиста через горящий канат – трос неожиданно оборвался и прилетел в сторону зрителей. В первых рядах стояли маленькие дети.

Как сообщает издание «Ревдинский рабочий», пострадал как минимум один мальчик. У него остался легкий ожог, опалило волосы. Стоящего рядом отца тоже задело. Ребенка осмотрели врачи скорой, которые прибыли в парк сразу после инцидента, и отпустили домой. Еще один зритель с ребенком, в которых тоже попал горящий трос, ушли из парка до приезда медиков.

В Ревдинской городской больнице сообщили, что в приемный покой 23 июня пациентов с ожогами не поступало.

Руководитель проекта Trial Brothers Василий Сидинкин рассказал, что его команда 20 лет исполняет трюк с горящим канатом. «Ни разу не было таких прецедентов. Все дело в некачественном канате, а качество его проверить не можем. Покупаем канат всегда в одном месте. Всегда у нас с собой огнетушитель, вода, даже вазелин для бровей. В этот раз он перегорел раньше, чем когда-либо. Обычно он горит около 10 минут. Мы его крутим, потом кладем, много трюков через него. Но вчера ничего не показали. После инцидента мы сразу закончили шоу, подошли ко всем, кто прикоснулся к канату, осмотрели. Поговорили с родителями, с детьми. Убедились, что травм не получено», – цитирует участника шоу «Ревдинский рабочий».

Кадр с видео из паблика «Ревдинский рабочий»

Ревда, Ангелина Сергеева

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