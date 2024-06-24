В Екатеринбурге усилят меры безопасности на триатлоне IronStar и марафоне «Европа-Азия»

соревнования по триатлону IronStar и марафон «Европа-Азия» в Екатеринбурге должны пройти на высоком уровне безопасности. Такое поручение дал подчиненным глава города Алексей Орлов сегодня на заседании оргкомитета.

«Наша задача провести предстоящие соревнования на самом высоком организационном уровне, особенно в части выполнения всех требований безопасности. Необходимо организовать работу таким образом, чтобы всем участникам и жителям города было комфортно, безопасно и зрелищно», – заявил градоначальник.

Этап самой крупной в России серии стартов по триатлону IronStar состоится в Екатеринбурге 14 июля уже во второй раз. В прошлом году проект объединил более 1200 участников. Традиционный марафон «Европа – Азия» пройдет 11 августа. Ежегодно массовый забег собирает более 5 тысяч атлетов разных возрастов, в том числе известных спортсменов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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