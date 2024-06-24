Среди погибших в Дагестане полицейских был один уралец (ФОТО)

Среди сотрудников полиции, убитых террористами в Дагестане, был уроженец Тюменской области Виталий Мезенцев, который приехал в командировку.

Как сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия», об этом заявил полпред президента на Урале Владимир Якушев.

«Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Это страшная утрата для всей нашей страны. Сотрудники полиции ценой собственной жизни защищали мирных жителей, среди погибших есть мой земляк – уроженец Тюменской области, совсем молодой лейтенант Виталий Мезенцев. Он и его товарищи с честью выполнили свой служебный долг», – отметил Владимир Якушев.

В пресс-службе УМВД Тюменской области рассказали, что Виталий Мезенцев поступил на службу в органы внутренних дел в мае 2017 года и зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны: инициативным, целеустремлённым и грамотным сотрудником. «Его отличали высокий профессионализм и ответственность за выполнение служебного долга», – говорят коллеги.

Фото УМВД Тюменской области

Екатеринбург, Елена Владимирова

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