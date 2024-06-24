Дожди охладят воздух на Урале

Синоптики продлили штормовое предупреждение на территории Свердловской области. Во вторник, 25 июня, местами ожидается очень сильный дождь, крупный град, шквалистый ветер до 25 м/с. При сильных порывах ветра повышается риск пожаров. Спасатели просят жителей быть предельно осторожными в период непогоды.

Как уточнили в Уралгидрометцентре, при движении центра циклона через Свердловскую область на север сильные ливни вероятны в западных, северных и центральных районах. Погода будет прохладной, температура воздуха в Екатеринбурге и на западе области ожидается на 2 градуса ниже нормы: днем +16…+21 °C, ночью +8…+13°. «В конце недели на высотной фронтальной зоне в районе Каспия образуется еще один циклон. Поднимаясь на север, он вызовет сильные дожди 29 июня на юге Свердловской области», – добавили в метеослужбе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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