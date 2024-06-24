Уральские туристы пока не отказываются от туров в Дагестан

Уральские туристы пока размышляют, ехать или не ехать на отдых в Дагестан. После терактов в Дербенте и Махачкале отказов от билетов и оплаченных туров почти нет, сообщили «Новому Дню» екатеринбургские турагенты. При этом многие отмечают, что речь идет о поездках, которые запланированы не на ближайшие дни и недели. Сейчас в регионе очень жарко. «У нас на осень 12 человек в Дагестан забронированы, пока, на удивление, никто не нервничает», – сказала «Новому Дню» Наталья Паутова из Friends Travel.

Впрочем, некоторые туристы раздумывают об отказе. «Неопределенности в планах добавилось. У нас оплачена только половина тура на конец июля, и мы пока думаем, не будет ли лучше отказаться и поехать в другое место», – пояснила «Новому Дню» екатеринбурженка Олеся.

Екатеринбург, Елена Сычева

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