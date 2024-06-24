На фестивале «Безумные дни» выступят более 600 музыкантов

На этой неделе в Екатеринбурге пройдет международный фестиваль классической музыки «Безумные дни». В течение фестивальных дней, с 27 по 30 июня, пройдет 120 концертов на 9 площадках.

Как сообщила на пресс-конференции руководитель департамента творческого планирования Свердловской филармонии Юлия Цвиль, участие в концертной программе примут более 600 артистов, в том числе 8 оркестров, 12 различных ансамблей, 1 танцевальный коллектив, более 50 солистов на различных музыкальных инструментах. Каждый из коллективов будет представлять свое направление в музыке. В этом году мероприятие возвращает себе статус международного – в нем примут участие представители Армении и Кубы. Будут приглашенные гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Якутии, Республики Татарстан, Удмуртии и других регионов страны.

Тема фестиваля 2024 года – «Реки музыки». Программы расскажут гостям о том, из чего росла и развивалась классическая музыка. В частности, музыканты обратятся к творчеству венских классиков: Моцарта, Гайдна, Бетховена и другим. Широко будет представлен мировой фольклор: армянская, балканская, бразильская, удмуртская музыка. Третье большое направление – этно, где музыканты сыграют на этнических музыкальных инструментах.

С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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