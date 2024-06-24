российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 24 июня 2024, 15:50 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В России реорганизуют военные округа

Военные округа в России могут быть реорганизованы, а их командования станут управлениями.

Как сообщает «Российская газета», об этом говорится в тексте проекта указа президента Владимира Путина «О внесении изменений в положение о военном округе Вооруженных сил Российской Федерации», который подготовило Минобороны РФ.

Руководство МО предлагает лишить военные округа статуса межвидового стратегического территориального объединения, а также реорганизовать объединенное стратегическое командование военного округа в управление (военного округа).

Также планируется уточнить ряд задач и функций военного округа как стратегического территориального объединения.

В пояснительной записке к проекту указано, что это позволит оптимизировать структуру управления российскими Вооруженными силами. Сам проект указа подготовлен в связи с изменением организационно-штатной структуры ВС РФ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Политика, Россия,