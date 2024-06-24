В России реорганизуют военные округа

Военные округа в России могут быть реорганизованы, а их командования станут управлениями.
Как сообщает «Российская газета», об этом говорится в тексте проекта указа президента Владимира Путина «О внесении изменений в положение о военном округе Вооруженных сил Российской Федерации», который подготовило Минобороны РФ.
Руководство МО предлагает лишить военные округа статуса межвидового стратегического территориального объединения, а также реорганизовать объединенное стратегическое командование военного округа в управление (военного округа).
Также планируется уточнить ряд задач и функций военного округа как стратегического территориального объединения.
В пояснительной записке к проекту указано, что это позволит оптимизировать структуру управления российскими Вооруженными силами. Сам проект указа подготовлен в связи с изменением организационно-штатной структуры ВС РФ.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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