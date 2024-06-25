Уральские врачи выходили новорожденных близнецов массой в 1 килограмм (ФОТО)

В областной детской клинической больнице врачи спасли жизнь двум новорожденным близнецам, один из которых весил 1 кг, а второй – всего 970 граммов. Дети появились на свет, когда их мама находилась лишь на 27-й неделе беременности, сообщили в пресс-службе ОДКБ.

Малыши родились на территории области, в 200 км от Екатеринбурга. Одному из них потребовалась искусственная вентиляция легких, второй также нуждался в дыхательной поддержке. Бригада реанимационно-консультативного центра ОДКБ прибыла к ним на вертолете Ми-8. На месте врачи приняли решение перевезти близнецов Екатеринбург, в областной перинатальный центр ОДКБ.

«Когда дети поступили к нам на выхаживание, один из братьев находился в тяжелом состоянии. Пациентов поместили в отделение анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей № 1 для оказания необходимой медицинской помощи», – рассказал начальник неонатального отдела ОДКБ Марк Пруткин.

После того, как малышам стало лучше и их сняли с ИВЛ, их перевели в отделение патологии новорожденных. Дети находились в инкубаторах, получая питание через зонд. Через полтора месяца малыши поправились до 2600 граммов каждый и благополучно вернулись домой. Врачи ОДКБ продолжат наблюдать за их развитием через систему телемедицинских консультаций и Центр ранней помощи.

Ежегодно специалисты ОДКБ выхаживают более 1,5 тысячи недоношенных детей. Около 250 малышей появляются на свет с массой тела меньше 1,5 килограмма, около 100 детей – с массой тела менее одного килограмма.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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