Red Wings запускают прямые рейсы из Екатеринбурга в Астрахань

Авиакомпания Red Wings запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Астрахань. Полеты будут выполняться с 9 июля по 24 октября по вторникам и четвергам на российских лайнерах SSJ-100.

Из Екатеринбурга самолеты будут вылетать в 16:50, а обратный рейс из Астрахани – в 19:40. Время полета составит 3 часа.

Прямой рейс позволит сократить время в пути более чем в два раза. Ранее до Астрахани можно было добраться с пересадкой в Москве, что занимало 7 часов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube