Бандит из 2000-х не смог выйти по УДО

Свердловский областной суд отказал в УДО Марку Зайцеву, который в 2007 году был осужден за убийства и другие тяжкие преступления.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, в феврале 2007 года Зайцева приговорили к лишению свободы на 20 лет 8 месяцев, из которых первые шесть лет он провел в тюрьме, а остальную часть срока отбывает в исправительной колонии строгого режима. Отбыв более 2/3 срока, осужденный через адвоката обратился в Невьянский городской суд с просьбой об УДО. Суд отказал. Осужденный подал апелляцию, но областной суд оставил ее без удовлетворения.

Напомним, в 2007 году Зайцеву и нескольким его сообщникам было инкриминировано совершение трех убийств женщин (одно из которых на сексуальной почве), в том числе сопряженных с хищением вещей, денег и ювелирных изделий потерпевших, а также убийство двух мужчин. Кроме того, осужденные совершили разбойное нападение на один из екатеринбургских автомагазинов, откуда похитили имущество и денежные средства на сумму в несколько десятков тысяч рублей.

Все эти преступления были совершены в Екатеринбурге в период с июля 2005 года по январь 2006 года. На вооружении подсудимых было холодное оружие, газовые пистолеты и боевой пистолет Макарова. Некоторые убийства злоумышленники совершили, забив своих жертв баллонным или газовым ключом. В числе бандитов был бывший капитан Управления госнаркоконтроля по УрФО Александр Четвернин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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