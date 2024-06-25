На Широкой Речке завершили подготовительный этап строительства улицы Карасьевской

На Широкой Речке строительство второй части улицы Карасьевской выполнили на 20%. Об этом сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

На улице длиной более 400 метров и шириной 7 метров в ближайшие месяцы планируют обустроить двухполосную проезжую часть, газоны, тротуары, велодорожки, ливневую канализацию и освещение.

Кроме того, по Карасьевской горожане смогут добраться из Мичуринского до ЕКАДа и центра Екатеринбурга.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube