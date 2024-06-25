На Широкой Речке завершили подготовительный этап строительства улицы Карасьевской

На Широкой Речке строительство второй части улицы Карасьевской выполнили на 20%. Об этом сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
На улице длиной более 400 метров и шириной 7 метров в ближайшие месяцы планируют обустроить двухполосную проезжую часть, газоны, тротуары, велодорожки, ливневую канализацию и освещение.
Кроме того, по Карасьевской горожане смогут добраться из Мичуринского до ЕКАДа и центра Екатеринбурга.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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