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Вторник, 25 июня 2024, 10:47 мск

Новости Екатеринбург

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На Широкой Речке завершили подготовительный этап строительства улицы Карасьевской

На Широкой Речке строительство второй части улицы Карасьевской выполнили на 20%. Об этом сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

На улице длиной более 400 метров и шириной 7 метров в ближайшие месяцы планируют обустроить двухполосную проезжую часть, газоны, тротуары, велодорожки, ливневую канализацию и освещение.
Кроме того, по Карасьевской горожане смогут добраться из Мичуринского до ЕКАДа и центра Екатеринбурга.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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