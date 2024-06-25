Между Верхней Пышмой и Шувакишем начал курсировать туристический ретропоезд

Между станциями «Шувакиш» и «Верхняя Пышма. Музей» начал курсировать туристический ретропоезд Эм-726-14 по прозвищу Эшак.

Локомотив 1933 года прибыл из Петербурга на Урал еще в мае. На специализированном предприятии провели ревизию всех его узлов и агрегатов; постарались сохранить оригинальные детали, а утраченные – изготовить заново; вернули аутентичный внешний вид.

«До войны работал в депо Ржева и Витебска. Воевал в составе паровозной колонны особого резерва. Водил эшелоны по прифронтовым магистралям. В мирное время трудился на Пермской (Свердловской) железной дороге. Пенсию проводил на базе запаса в Шумково; позже подрабатывал в ж/д музее на станции Екатеринбург-Сортировочный», – рассказали об истории паровоза в СвЖД.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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