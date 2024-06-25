Театр «Урал Опера Балет» забрал четыре «Золотые маски»

Театр ««Урал Опера Балет» получил четыре «Золотые маски» в XXX Национальной театральной премии.

По решению экспертов, за создание костюмов к балету «Сильфида» победила Елена Трубецкая в номинации «Лучшая работа художника по костюмам. Музыкальный театр». Лауреатами премии в номинации «Лучший спектакль. Балет» стали создатели балета Sextus Propertius. «Золотую маску» получил и бывший художественный руководитель «Урал Опера Балет» Слава Самодуров за лучшую работу постановщика над спектаклем Sextus Propertius. А приз за лучшую мужскую роль в балете «Павильон Армиды» достался Александру Меркушеву.

Награждение состоялось в московском театре имени Вахтангова. Всего на «Золотую маску» претендовали 40 коллективов в самостоятельных конкурсах и 184 театральных деятеля в частных номинациях.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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