Орлов пообещал выделить деньги на строительство школьного пристроя в Компрессорном

Администрация Екатеринбурга выделит деньги на проектирование школьного пристроя в микрорайоне Компрессорный. Новый объект позволит разгрузить переполненные школы № 51 и № 71. Уже в следующем учебном году в школах будут сформированы 12 первых классов.

«Ситуация непростая. В микрорайоне активно строятся два жилых комплекса, которые добавят жителей, а две действующие школы достаточно старые. Мы изучили вопрос. Есть земельный участок, на котором можно сделать пристрой. В следующем году будут заложены средства на его проектирование», – сообщил глава города Алексей Орлов, отвечая на вопросы депутатов Екатеринбургской думы.

Также мэрия прорабатывает вопрос о передаче в муниципальную собственность спорткомплекса «Олимп» на улице Латвийской. Сейчас объект принадлежит «Газпрому», с компанией ведутся переговоры. По словам Орлова, на базе «Олимпа» можно создать культурно-спортивный центр с множеством секций: хореография, музыка, ИЗО, курсы иностранных языков, любительский театр и робототехника. Тогда школьники получат возможность получать дополнительное образование, не выезжая за пределы Компрессорного.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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