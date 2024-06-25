Екатеринбуржец заплатит 2,5 млн рублей за фиктивную регистрацию 1369 мигрантов

В Екатеринбурге осужден местный житель, который фиктивно поставил на учет 1 369 иностранцев.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, фигурант занимался своим незаконным бизнесом с января 2022 года по январь 2024 года. ОН поставил на учет по месту пребывания 1 369 иностранных граждан, в том числе предоставив в МФЦ документы о прибытии мигрантов. При этом он осознавал, что жить в его квартире иностранцы не будут.

Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 1,2 млн рублей в доход государства, а также постановил взыскать с него неосновательное обогащение в размере свыше 1,3 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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