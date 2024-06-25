В Екатеринбург стали чаще приходить лисы. Что с ними делать

В Екатеринбурге стали чаще видеть диких лис. Например, в Академическом уже пару недель обитает взрослая особь с детенышами, которая, по всей видимости, нашла место для прокорма. Однако Свердловская область – регион, неблагополучный по бешенству лис, и встреча с диким животным, даже очень симпатичным, может окончиться трагедией для человека.

В этом году в департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области поступило 15 заявок о диких лисицах в населенных пунктах, сообщили «Новому Дню» в ведомстве. Там подчеркнули, что не стоит кормить животных, пытаться их гладить, а лучше всего просто отойти подальше и вызвать специалистов.

«При выезде на место они оценят степень опасности животного здоровью и жизни граждан, определят дальнейшие действия», – уточнили там. В департаменте сообщили, что по возможности отлавливают животных и вывозят в естественную среду обитания. Впрочем, дикую лису или другого зверя, который забрел на территорию людей, могут убить – если, например, оно будет агрессивным и опасным для человека.

Екатеринбург, Елена Сычева

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