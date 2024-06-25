От нападения клещей пострадала 21 тысяча свердловчан

С начала весенне-летнего сезона в Свердловской области от укусов клещей пострадала уже 21 тысяча человек. Это в 1,2 раза выше аналогичного периода 2023 года и ниже среднего многолетнего уровня в 1,23 раза.

Санитарные врачи исследовали 13 тысяч особей клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 1,2% проб, моноцитарного эрлихиоза – в 3,6%, гранулоцитарного анаплазмоза – в 0,9%. В 41,8% обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, с подозрением на энцефалит госпитализированы 94 человека (диагноз подтвержден у 19 человек), на клещевой боррелиоз – 218 (диагноз подтвержден у 67 человек).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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