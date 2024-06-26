Сегодня день Акулины Гречишницы – надо варить и есть кашу из гречки

По православному календарю сегодня – день почитания памяти святой мученицы Акулины. Будучи еще совсем молодой, она убеждала сверстников поверить во Христа, и за это во время гонений на христиан была казнена. Народ переиначил ее имя и назвал 26 июня днем Акулины Гречишницы.

В народе приметили, что в это время появляется очень много слепней, начинает лютовать мошкара. Коровы от оводов и паутов «бесятся», «сатанеют», не стоят на месте, ищут укрытия под навесами. Считалось, что если вечером мошкара толчется кругами, то это наверняка к хорошей погоде, сообщает сайт «Календарь праздников».

В средних и северных частях России сеяли гречу, посев начинали за неделю до этого дня или неделей позже. На Руси в этот день было принято варить кашу из прошлогодней крупы для нищих. После трапезы они благодарили хозяев: «Спасибо вам, хозяин с хозяюшкой и с малыми детками. Уроди Боже вам, православным, гречи без счету. Без хлеба и каши ни во что и труды наши».

Екатеринбург, Елена Васильева

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