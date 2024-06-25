На озере Балтым застройщики начали рубить березовую рощу. В прибрежной зоне ООО «Березовая роща» хочет построить танхаусы и многоквартирные дома.

Жителям Санаторного владельцы компании предоставили акт лесопатологического обследования, в котором говорится о признание более 100 деревьев аварийными. Кроме того, в компании заявили, что земля находится в частной собственности, в связи с чем согласование работ с администрацией не требуется.

Однако, по словам общественником, у спиленных деревьев нет признаков гнили. Местные вызвали на место полицию, чтобы проверить законность и обоснованность рубки.

Санаторный, Дарья Деменева

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