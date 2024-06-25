Фанаты Майкла Джексона почтили его память в годовщину смерти (ФОТО)

Екатеринбуржцы почтили сегодня память короля поп-музыки Майкла Джексона. 15 лет назад его не стало.

К памятнику музыканту, установленному на улице Вайнера, поклонники возложили цветы, принесли портреты и зажгли свечи.

Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года от остановки сердца. Он был обладателем 25 премий «Гремми». Его записи были проданы миллиардным тиражом. Похороны Майкла Джексона стали одним из значимых мемори-шоу в мире. В 2011 году в Екатеринбурге появился бронзовый памятник певцу, созданный на деньги фан-клуба. Говорят, что это первый монумент Джексону в России.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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