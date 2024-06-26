Уральские бойцы получили оборудование для связи от депутата Вихарева (ФОТО)

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев по просьбе подразделения связистов закупил специальное оборудование в помощь бойцам СВО. Модемы, роутеры, коммутаторы, медиаконвекторы, радиостанции, блоки питания, стабилизаторы напряжения, а также необходимые связистам инструменты и материалы на общую сумму в полмиллиона рублей Вихарев передал бойцу с позывным «Агат» в своей общественной приемной.

«Это оборудование предназначено для организации высококачественной цифровой зашифрованной связи, которая показала свою актуальность и необходимость в спецоперации. Благодаря переданным техническим средствам, инструментам и материалам мы сможем обеспечить надежную, а главное, защищенную связь командования с бойцами на передовой. По просьбе парней передаю искренние слова благодарности за помощь, от которой напрямую зависят наши успехи на СВО», – сказал «Агат».

Связистам из екатеринбургского гарнизона Алексей Вихарев помогает с начала специальной военной операции. Ранее передавал им техническое снаряжение (квадрокоптеры, бинокли, активные наушники для подавления шума), необходимые в полевых условиях вещи (карманные грелки, дождевики), продукты питания и одежду. На сегодняшний день сумма оказанной им помощи превышает 53,5 миллиона рублей.

«Со многими подразделениями сложились дружеские отношения. Ребята просят помочь в приобретении оборудования, техники. Стараюсь все отправить в короткие сроки, потому что боевые задачи нужно выполнять четко, быстро. От этого часто зависит здоровье и жизнь наших парней», – рассказал руководитель фракции «Единой России» в гордуме Алексей Вихарев.

Екатеринбург, Елена Сычева

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